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«Северсталь» обыграла ЦСКА во второй раз подряд и вышла вперёд в серии — 2-1

«Северсталь» обыграла ЦСКА во второй раз подряд и вышла вперёд в серии — 2-1
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Окулов) – 13:10 (5x3)   1:1 Лишка (Иванцов, Морозов) – 16:01 (5x5)   1:2 Слепышев (Карнаухов, Макаров) – 19:20 (5x5)   2:2 Морозов (Пыленков, Пресс) – 22:36 (5x3)   2:3 Мамин (Григоренко) – 28:10 (5x5)   3:3 Вовченко (Гераськин, Петунин) – 28:19 (5x5)   4:3 Вовченко (Пыленков, Петунин) – 44:10 (5x4)   5:3 Петунин (Рожков) – 58:48 (en)

На 14-й минуте Михаил Григоренко при игре «пять на три» с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. На 17-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Под занавес первого периода Антон Слепышев вновь вывел вперёд ЦСКА. На 23-й минуте Егор Морозов сделал счёт 2:2. На 29-й минуте Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко поразил ворота «Северстали», однако череповчане уже через девять минут восстановили равенство в счёте усилиями Даниила Вовченко. На 45-й минуте нападающий оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Петунин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу череповчан. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Череповце.

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