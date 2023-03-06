«Северсталь» обыграла ЦСКА во второй раз подряд и вышла вперёд в серии — 2-1

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).

На 14-й минуте Михаил Григоренко при игре «пять на три» с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. На 17-й минуте Адам Лишка сравнял счёт. Под занавес первого периода Антон Слепышев вновь вывел вперёд ЦСКА. На 23-й минуте Егор Морозов сделал счёт 2:2. На 29-й минуте Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко поразил ворота «Северстали», однако череповчане уже через девять минут восстановили равенство в счёте усилиями Даниила Вовченко. На 45-й минуте нападающий оформил дубль. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Петунин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу череповчан. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Череповце.