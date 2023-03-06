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Хоккеисты снесли ворота, Тюкавин наблюдал за игрой. Фото победы «Динамо»

Хоккеисты снесли ворота, Тюкавин наблюдал за игрой. Фото победы «Динамо»
Хоккеисты снесли ворота, Тюкавин наблюдал за игрой
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» закончился третий матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте матча Иван Игумнов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Готовец и Богдан Тринеев. На 32-й минуте Иван Муранов удвоил преимущество динамовцев. На 42-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского забросил третью шайбу. Голкипер Илья Коновалов оформил шат-аут.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу бело-голубых. Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Москве.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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