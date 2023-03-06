С. Фёдоров — о поражении: судьба хоккеиста — переживать сегодня. А завтра — новый день

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (3:5, 1-2).

«Хорошая игра, волнами, боевая. Мы имели все возможности выйти вперёд, сохранить преимущество, но не получилось. Немножко усложнили себе задачу. Верим в себя, в свою игру, готовимся в штатном режиме. Следующая встреча будет очень важной.

Ребята — профессионалы, они этим занимаются очень давно, мы разобрали прошлую игру. Судьба хоккеиста — переживать сегодня, а завтра — новый день и снова на работу. Мы проходили через такие моменты. Мы уже забыли этот матч. Задача тренерского штаба — провести анализ и разбор игры.

Мы сыграли с «Северсталью» достаточно матчей. Мы не в клубе знатоков, все секреты пока рассказывать не буду», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.