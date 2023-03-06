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Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру вратарей после поражения от «Северстали»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру вратарей после поражения от «Северстали»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (3:5, 1-2).

«Почему сегодня вышел новый вратарь? Саше (Шарыченкову. — Прим. «Чемпионата») дали отдохнуть. Общий фон нашей игры не совсем нас устраивал. У нас два опытных вратаря, мы прошли весь сезон. У нас нет претензий ни к одному, ни ко второму. Поэтому Адаму (Рейдеборну. — Прим. «Чемпионата») дали сыграть.

Мы не так часто пропускаем первыми. В концовке сезона и сейчас не удаётся настроить ребят на то, чтобы не давать такой гандикап нашим соперникам. Нужно продолжать работать, искать мотивацию, играть зло, агрессивно и в зоне соперника. Мы ищем свою игру, все ребята знают, что свою арену на выезд не возьмёшь, нужно выигрывать и в гостях. Надеюсь, сыграем дальше так, как мы можем, умеем и сделать результат», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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