В КХЛ объяснили отмену гола форварда ЦСКА Слепышева при счёте 3:4

Департамент судейства КХЛ разъяснил момент с отменой гола нападающего ЦСКА Антона Слепышева в матче с «Северсталью». К этому моменту армейцы уступали в счёте — 3:4.
«На 46-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком ЦСКА Антоном Слепышевым, главный тренер «Северстали» взял запрос на положение «вне игры».
В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры». Нет гола», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).
- 6 марта 2023
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:13
-
22:08
-
21:54
-
21:42
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:04
-
19:21
-
19:11
-
19:09
-
19:04
-
19:02
-
19:00
-
18:54
-
18:46
-
18:43
-
18:14
-
17:54
-
17:25
-
16:57
-
16:30
-
16:15
-
15:30
-
15:05