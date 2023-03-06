В КХЛ объяснили отмену гола форварда ЦСКА Слепышева при счёте 3:4

Департамент судейства КХЛ разъяснил момент с отменой гола нападающего ЦСКА Антона Слепышева в матче с «Северсталью». К этому моменту армейцы уступали в счёте — 3:4.

«На 46-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком ЦСКА Антоном Слепышевым, главный тренер «Северстали» взял запрос на положение «вне игры».

В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот было положение «вне игры». Нет гола», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).