Главный тренер «Торпедо»: нужно не убивать себя внутренне. Не хочется звучать как андердог

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо».

«В Череповце «Северсталь» обыграла ЦСКА, и вообще весь плей-офф состоит из каких-то сенсаций — что тому стало причиной и можем ли присоединиться к такому бунту андердогов, хотя нас ими и сложно называть? Вы знаете, здесь вопрос заключается в том, что плей-офф — это такая вещь, когда в ходе событий и матчей ребята приобретают опыт. Это первое.

Второе — это то, что важна психологическая часть нашей команды и игроков. Нужно не копаться в себе и не убивать себя внутренне, а стряхнуть с себя ответственность и выйти с чистого листа на четвёртый матч. Всё, что от нас зависит, — это то, чтобы команда была готова эмоционально и могла диктовать свои условия. Мы готовы подключиться к этому движению, но не хочется звучать как андердог. Мы хотим уйти от этого слова, потому что другая у нас философия.

И мы сказали ребятам, что не всё, что вы сегодня увидели, соответствовало нашему уровню. Но в этом и есть часть того процесса, который называется плей-офф. Мы должны перестроиться, сделать кое-какие выводы и выйти на следующий матч, чтобы выиграть встречу и привезти серию в Нижний при равном счёте», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.