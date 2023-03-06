«Помню, как молодой Дацюк ошибся в овертайме…» Игорь Ларионов — о втором голе «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо».
«Второй гол «Динамо» вырос из ошибки нашей команды на выходе из зоны – это является элементом риска, который заложен в философии команды? Вы знаете, здесь можно очень долго дискутировать, потому что мы даже не умеем вбрасывать шайбу в зону так, как это делают многие команды. Например, вот сегодня, мы говорили о том, что во втором периоде мы пытались перевести шайбу в зону соперника, и каждый раз вратарь её останавливал, то есть ты отдаёшь шайбу и отдаёшь преимущество.
Неправильно уходить от той игры, которую мы исповедовали весь сезон. Ошибки бывают, они есть и бывают в каждом матче. Конечно, в плей-офф они стоят гораздо дороже, чем в регулярном сезоне, когда ты проиграл, но завтра есть новый матч, а в плей-офф его может уже и не быть. Но закрепощать ребят и таким образом ограничивать их в каких-либо действиях – это тоже неправильно. Мы просто должны быть готовы к ошибкам, и должны быть люди рядом, которые могут подстраховать.
Здесь мы тоже разберём, но самое страшное для игрока – это покритиковать его или наказать за совершённую ошибку. В моей карьере было много ошибок, и я помню молодого Павла Дацюка в «Детройте», который совершил ошибку в овертайме в Лос-Анджелесе, но наказывать парня за то, что он делал правильные вещи… Мы будем терпеливы, но в то же время, конечно, проговорим какие-то моменты и разберём, в каких моментах, может, стоит сыграть чуть проще или чуть более терпеливо в плане того, чтобы не допускать тех моментов, которые мы опустили», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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