Результаты шестого игрового дня плей-офф КХЛ

Вчера, 6 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился шестой игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023. Было проведено четыре встречи.
В Новосибирске «Сибирь» едва не отыгралась с 1:4, однако всё равно уступила «Авангарду». Сергей Толчинский оформил дубль, Алекс Бродхёрст и Максим Сушко набрали по 2 (0+2) очка. Счёт в серии стал 2-1 в пользу омичей.
В Магнитогорске «Металлург» вновь вырвал победу у «Автомобилиста» во втором овертайме. Победный гол забил Денис Зернов, поразивший ворота соперника с отрицательного угла. Счёт в серии стал 2-1 в пользу магнитогорцев.
В Череповце «Северсталь» трижды отыгрывалась в ходе матча с ЦСКА и смогла сломить сопротивление фаворита пары — 5:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Андрея Разина.
В Москве местное «Динамо» всухую обыграло «Торпедо». Бело-голубые вырвались вперёд в серии — 2-1.
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