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Результаты шестого игрового дня плей-офф КХЛ

Результаты шестого игрового дня плей-офф КХЛ
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Вчера, 6 марта, в Континентальной хоккейной лиге завершился шестой игровой день розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина — 2023. Было проведено четыре встречи.

В Новосибирске «Сибирь» едва не отыгралась с 1:4, однако всё равно уступила «Авангарду». Сергей Толчинский оформил дубль, Алекс Бродхёрст и Максим Сушко набрали по 2 (0+2) очка. Счёт в серии стал 2-1 в пользу омичей.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
1:0 Аланов (Сушко) – 02:34 (5x4)   1:1 Толчинский (Телегин) – 07:41 (5x4)   1:2 Ткачёв (Бродхёрст, Буше) – 14:42 (5x4)   1:3 Найт (Береглазов) – 33:51 (5x4)   1:4 Толчинский (Бродхёрст, Якупов) – 42:10 (5x5)   2:4 Шашков (Сушко, Бек) – 53:54 (5x5)   3:4 Мёрфи (Бутузов, Шаров) – 59:08 (5x4)

В Магнитогорске «Металлург» вновь вырвал победу у «Автомобилиста» во втором овертайме. Победный гол забил Денис Зернов, поразивший ворота соперника с отрицательного угла. Счёт в серии стал 2-1 в пользу магнитогорцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Эберт (Да Коста, Валк) – 38:46 (5x4)   1:1 Кошелев (Кёрран, Чибисов) – 43:31 (5x5)   2:1 Зернов (Яковлев) – 90:35 (5x5)

В Череповце «Северсталь» трижды отыгрывалась в ходе матча с ЦСКА и смогла сломить сопротивление фаворита пары — 5:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Андрея Разина.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Григоренко (Окулов) – 13:10 (5x3)   1:1 Лишка (Иванцов, Морозов) – 16:01 (5x5)   1:2 Слепышев (Карнаухов, Макаров) – 19:20 (5x5)   2:2 Морозов (Пыленков, Пресс) – 22:36 (5x3)   2:3 Мамин (Григоренко) – 28:10 (5x5)   3:3 Вовченко (Гераськин, Петунин) – 28:19 (5x5)   4:3 Вовченко (Пыленков, Петунин) – 44:10 (5x4)   5:3 Петунин (Рожков) – 58:48 (en)

В Москве местное «Динамо» всухую обыграло «Торпедо». Бело-голубые вырвались вперёд в серии — 2-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Игумнов (Готовец, Тринеев) – 27:58 (5x5)   2:0 Муранов – 31:46 (5x5)   3:0 О'Делл (Рашевский) – 41:09 (5x5)
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