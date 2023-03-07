В XXI веке только два игрока набирали больше очков, чем Макдэвид в этой регулярке НХЛ

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид. На счету нападающего в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах лиги. 124 очка в отдельном сезоне — новый личный рекорд Макдэвида. Ранее канадец набирал 123 очка. Это было в сезоне-2021/2022.

В XXI веке только два игрока набирали больше очков, чем Макдэвид в этой регулярке НХЛ. В сезоне-2018/2019 нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 128 очков в 82 матчах, а в сезоне-2005/2006 выступавший за «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон завершил регулярку на отметке 125 очков в 81 матче. Сегодня Макдэвид перекрыл результат чешского форварда Яромира Ягра, в сезоне-2005/2006 набравшего 123 очка в 82 матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс».