Коннор Макдэвид превзошёл показатель Уэйна Гретцки по победным голам за «Эдмонтон»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид. Капитан «Ойлерз» также стал автором победной шайбы, благодаря чему он вышел на второе место в истории «нефтяников» по этому показателю.
В активе Макдэвида стало 62 победные шайбы в 552 матчах, сыгранных в составе «Ойлерз». Таким образом он превзошёл результат Уэйна Гретцки (61 победный гол в 696 матчах). Клубный рекорд продолжает принадлежать Гленну Андерсону (72 в 845).
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