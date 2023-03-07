Петтерссон превзошёл достижение Могильного в «Ванкувере», но рекорд клуба остался за Буре
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нэшвилл Предаторз». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:1.
Счёт в матче открыл шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, для которого это результативное действие стало 300-м в карьере за клуб и в лиге. Как сообщает пресс-служба канадского клуба, 24-летний форвард установил второй результат по скорости достижения 300 очков в клубной истории. На покорение этой отметки Элиасу хватило 306 матчей.
Клубный рекорд остался принадлежать российскому форварду Павлу Буре, уложившемуся в 246 матчей. На третье место переместился ещё один россиянин, выступавший в прошлом за «Кэнакс». Это Александр Могильный, набравший 300 очков в 307 матчах.
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