Российский защитник Гавриков забил дебютный гол за «Лос-Анджелес», забросив «Вашингтону»

В эти минуты на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К концу второго периода счёт 2:1 в пользу хозяев.
На 34-й минуте, когда «столичные» вели — 1:0, нападающий «королей» Виктор Арвидссон ушёл за ворота и отдал передачу в центр. Филлип Дано нанёс бросок низом — Дарси Кемпер щитком отбил шайбу. Однако на добивание успел российский защитник Владислав Гавриков, добивший шайбу с пятачка — 2:1.
Отметим, что этот гол стал дебютным для Гаврикова в составе «Лос-Анджелеса». Кроме того, российский защитник набрал первое очко за новый клуб — в третьем матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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