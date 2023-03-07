Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 78 голов
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В эти минуты на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». К середине третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.
На 43-й минуте российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «королей». Этот гол стал для 37-летнего форварда 816-м в карьере. Таким образом, капитан «Вашингтона» сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 78 голов. На счету канадской легенды 894 шайбы.
Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин проводит 60-й матч. Российский форвард набрал 61 (36+25) очко.
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