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Овечкин приблизился к необычному рекорду Яромира Ягра

Овечкин приблизился к необычному рекорду Яромира Ягра
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (2:3). Капитан «столичных» забил гол в ворота, которые защищал американский голкипер Феникс Копли.

Хоккеист «королей» стал 169-м вратарём, которому забросил Овечкин. Лишь два игрока в истории НХЛ смогли поразить ворота большего числа голкиперов — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177). Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда чешской легенды до девяти вратарей.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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