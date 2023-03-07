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Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Лос-Анджелеса»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения от «Лос-Анджелеса»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Сандин (Милано, Строум) – 31:39 (5x5)   1:1 Гавриков (Фиала, Арвидссон) – 33:18 (5x5)   2:1 Дано (Арвидссон, Рой) – 39:27 (5x5)   2:2 Овечкин (Сандин, Бекстрём) – 42:31 (5x3)   3:2 Андерсон (Байфилд, Кемпе) – 47:52 (5x5)   4:2 Кемпе (Иафалло) – 59:58 (en)

В составе победителей шайбы забросили Филлип Дано, Майки Андерсон, Адриан Кемпе, а также Владислав Гавриков. Российский защитник завершил матч с показателем полезности «+1».

За «Вашингтон» отличились Расмус Сандин и Александр Овечкин. Российский форвард Евгений Кузнецов не отметился очками. Защитник Александр Алексеев также не отметился результативными баллами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что для «Вашингтона» это поражение стало первым за три матча.

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