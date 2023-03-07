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Овечкин был на льду во время каждого гола «Лос-Анджелеса». У него и Кузнецова — по «-3»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Российские нападающие «столичных» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили матч с показателями полезности «-3». Капитан «Вашингтона» провёл на льду 17 минут 47 секунд и забросил шайбу. Овечкин был на льду во время каждого гола «Лос-Анджелеса». Кузнецов отыграл 19 минут 6 секунд, проведя на льду больше всех среди нападающих «Вашингтона». Форвард не отметился результативными действиями.

Российский защитник Александр Алексеев сыграл 20 минут 39 секунд и не набрал очков при показателе полезности «-1».