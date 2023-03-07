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Форвард «Лос-Анджелеса» обыграл Овечкина, убежал от него и забил в пустые ворота. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог помочь своей команде избежать четвёртого гола в концовке матче с «Лос-Анджелес Кингз».

За 10 секунд до завершения встречи при счёте 2:3 «столичные» после вбрасывания попытались оставить шайбу в чужой зоне. Она отскочила к Овечкину, однако нападающий «королей» Адриан Кемпе быстрее сориентировался, обыграл капитана «Вашингтона», а после убежал от него и поразил пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).