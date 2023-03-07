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Вратарь Копли в матче с «Вашингтоном» побил рекорд «Лос-Анджелеса» 32-летней давности

Американский вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Феникс Копли помог команде одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Голкипер отразил 20 из 22 бросков.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Копли одержал 20-ю победу в 29-м матче за «Лос-Анджелес». Благодаря этому американский голкипер побил клубный рекорд, принадлежавший Даниэлю Бертьяму. 32 года назад, в сезоне-1990/1991, вратарь смог одержать 20 побед в 31 встрече за «Кингз». Теперь рекорд «Лос-Анджелеса» по скорости достижения 20 побед принадлежит Копли.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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