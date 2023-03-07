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Овечкину не хватило двух голов, чтобы побить собственный рекорд НХЛ

Овечкину не хватило двух голов, чтобы побить собственный рекорд НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». Для 37-летнего форварда, проведшего 60-ю встречу в нынешнем сезоне, гол стал 36-м в текущей регулярке.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкину не хватило двух шайб, чтобы повторить рекорд НХЛ по количеству голов в первых 60 матчах сезона среди игроков в возрасте 36+ лет. Это достижение также принадлежит российскому нападающему. В прошлом сезоне Овечкин за первые 60 матчей смог забросить 38 шайб.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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