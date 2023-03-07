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Онлайн-трансляция четвёртого матча серии первого раунда плей-офф «Адмирал» — «Салават»

Онлайн-трансляция четвёртого матча серии первого раунда плей-офф «Адмирал» — «Салават»
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Сегодня, 7 марта, во Владивостоке пройдёт четвёртый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 12:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 0
Салават Юлаев
Уфа

В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча, в которых поделили победы поровну, выиграв на родном льду. Кроме того, стоит отметить, что в первой встрече серии плей-офф принял участие нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. Легионер получил травму в своём первом матче в КХЛ с санкт-петербургским СКА в начале сентября 2022 года и больше участия в регулярном чемпионате КХЛ не принимал.

Первый матч закончился победой «Адмирала» со счётом 2:1 в овертайме. Во второй встрече уфимские хоккеисты взяли уверенный реванш со счётом 5:2. Третий матч остался за дальневосточной командой — 3:2 ОТ.

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