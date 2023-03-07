Онлайн-трансляция четвёртого матча первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс»

Сегодня, 7 марта, в Нижнекамске пройдёт четвёртый матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком». Начало встречи — в 17:00 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.
Команды ранее дважды встречались между собой в плей-офф Кубка Гагарина (сезон-2012/2013 и сезон-2019/2020). Обе серии пришлись на первый раунд матчей на вылет и закончились всухую в пользу «Ак Барса». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между этими командами три матча из четырёх выиграли казанцы. «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, а «Нефтехимик» — восьмое.
В первом матче неожиданную победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Нефтехимика». Во втором матче реванш взяли хоккеисты «Ак Барса» — 4:1. Третья встреча также осталась за казанцами — 4:1.
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