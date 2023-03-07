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Онлайн-трансляция четвёртого матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА

Онлайн-трансляция четвёртого матча первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск — СКА
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Сегодня, 7 марта, в Минске пройдёт четвёртый матч серии 1/4 Западной конференции КХЛ между минским «Динамо» и СКА. Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

СКА стал досрочным обладателем Кубка Континента, завоевав этот трофей в третий раз в своей истории. Армейцы стали вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей. Ранее это удавалось сделать ЦСКА, который одержал 53 победы в 62 играх сезона-2018/2019. СКА набрал 105 очков в текущем сезоне-2022/2023.

В первом матче серии победу одержали минчане со счётом 6:4. Во второй встрече хоккеисты СКА взяли убедительный реванш со счётом 5:2. В третьем матче армейцы крупно обыграли минчан — 4:0.

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