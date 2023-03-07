Турнирная таблица НХЛ: «Вашингтон» на 12-м месте в Восточной конференции

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
Это поражение помешало «Вашингтону» приблизиться к зоне плей-офф. «Столичные» с 68 очками в 65 матчах остались на 12-м месте в Восточной конференции. Отставание «Кэпиталз» от зоны плей-офф составляет три очка. однако у идущего на восьмой позиции «Питтсбург Пингвинз» три матча в запасе. Лидирует в конференции «Бостон Брюинз» со 103 баллами в 62 встречах.
В Западной конференции на первом месте идёт «Вегас Голден Найтс», набравший 82 очка в 63 матчах. Столько же баллов у идущего вторым «Лос-Анджелеса», однако «короли» провели на два матча больше.
- 7 марта 2023
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:17
-
10:50
-
10:33
-
10:12
-
09:48
-
09:32
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:08
-
08:52
-
08:44
-
08:31
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:30
-
07:21
-
07:11
-
07:07
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:16
-
06:07