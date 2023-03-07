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Турнирная таблица НХЛ: «Вашингтон» на 12-м месте в Восточной конференции

Турнирная таблица НХЛ: «Вашингтон» на 12-м месте в Восточной конференции
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Турнирная таблица НХЛ

Это поражение помешало «Вашингтону» приблизиться к зоне плей-офф. «Столичные» с 68 очками в 65 матчах остались на 12-м месте в Восточной конференции. Отставание «Кэпиталз» от зоны плей-офф составляет три очка. однако у идущего на восьмой позиции «Питтсбург Пингвинз» три матча в запасе. Лидирует в конференции «Бостон Брюинз» со 103 баллами в 62 встречах.

В Западной конференции на первом месте идёт «Вегас Голден Найтс», набравший 82 очка в 63 матчах. Столько же баллов у идущего вторым «Лос-Анджелеса», однако «короли» провели на два матча больше.

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