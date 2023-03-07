Верите ли вы теперь, что «Северсталь» способна выиграть серию у ЦСКА?

«Северсталь» одержала победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА. Череповчане обыграли армейцев со счётом 5:3. Подопечные Андрея Разина вышли вперёд в серии — 2-1.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Верите ли вы теперь, что «Северсталь» способна выиграть серию у ЦСКА?»

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Отметим, что «Северсталь» всего лишь один раз в своей истории выходила во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2012/2013 череповчане в шести матчах одолели «Локомотив» (4-2), однако в следующей стадии всухую проиграли СКА — 0-4.

Первый матч между «Северсталью» и ЦСКА завершился победой армейцев — 5:2. Во второй встрече череповчане вырвали победу в овертайме — 3:2.