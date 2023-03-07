Кузьменко порадовал юного фаната, обменяв клюшку на банан. Видео

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко порадовал болельщика после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».
Хоккеист увидел плакат юного фаната, на котором игроку предлагалось обменять клюшку на банан. Кузьменко подъехал к заградительному стеклу и перекинул через него клюшку. В обмен российский нападающий получил банан, после чего он ушёл в раздевалку.
Отметим, что в ходе одного из февральских встреч Кузьменко перекусил бананом и колой прямо на скамейке запасных.
Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
- 7 марта 2023
-
13:17
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:17
-
10:50
-
10:33
-
10:12
-
09:48
-
09:32
-
09:27
-
09:20
-
09:17
-
09:08
-
08:52
-
08:44
-
08:31
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:30
-
07:21
-
07:11
-
07:07
-
06:50
-
06:41
-
06:25
-
06:16