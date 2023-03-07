Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьменко порадовал юного фаната, обменяв клюшку на банан. Видео

Кузьменко порадовал юного фаната, обменяв клюшку на банан. Видео
Комментарии

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко порадовал болельщика после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

Хоккеист увидел плакат юного фаната, на котором игроку предлагалось обменять клюшку на банан. Кузьменко подъехал к заградительному стеклу и перекинул через него клюшку. В обмен российский нападающий получил банан, после чего он ушёл в раздевалку.

ВИДЕО

Отметим, что в ходе одного из февральских встреч Кузьменко перекусил бананом и колой прямо на скамейке запасных.

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Новость по теме
Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»
Новость по теме
Кузьменко перекусил колой и бананом во время матча. Петтерссон отреагировал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023