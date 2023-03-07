Кузьменко порадовал юного фаната, обменяв клюшку на банан. Видео

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко порадовал болельщика после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз».

Хоккеист увидел плакат юного фаната, на котором игроку предлагалось обменять клюшку на банан. Кузьменко подъехал к заградительному стеклу и перекинул через него клюшку. В обмен российский нападающий получил банан, после чего он ушёл в раздевалку.

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Отметим, что в ходе одного из февральских встреч Кузьменко перекусил бананом и колой прямо на скамейке запасных.

Напомним, в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

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