Макдэвид сравнялся с Овечкиным по количеству победных голов в первых восьми сезонах в НХЛ

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Баффало Сэйбрз». Вторая шайба форварда оказалась победной.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид забил 64-й победный гол в своей карьере. Канадец вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству победных шайб в первых восьми сезонах в НХЛ, включая как регулярные чемпионаты, так и плей-офф. По этому показателю Макдэвид сравнялся с Александром Овечкиным. Другие пять хоккеистов — Яромир Ягр (65), Гленн Андерсон (67), Уэйн Гретцки (71), Майк Босси (83) и Ги Лефлёр (84).
Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
- 7 марта 2023
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