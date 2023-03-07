В ХК «Спартак» оценили итоги сезона. Клуб не попал в плей-офф

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев подвёл итоги сезона для команды. Красно-белые по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ не смогли пройти в плей-офф, финишировав на девятом месте в Западной конференции. «Спартак» набрал 64 очка в 68 матчах и на четыре балла отстал от минского «Динамо», завершившего чемпионат на восьмой позиции. Москвичи потерпели 32 поражения в основное время.

«Результат неудовлетворительный. Команда не попала в плей-офф. Сейчас эмоции спадут, мы сядем, проведём анализ и поймём, почему так произошло, как мы можем исправить причины. Нам нужно время, чтобы ответить на все эти вопросы.

Можно ли считать появление молодых игроков в составе «Спартака» позитивным моментом по итогам сезона? Можно. В этом году большая группа молодых игроков получила практику в КХЛ. Кто-то более успешно сыграл, кто-то ещё не готов к уровню лиги. Основной задачей менеджмента клуба было создание базы, на основе которой можно выстроить хорошую команду. Есть несколько путей становления команды — например, через рынок свободных агентов, когда приходится переплачивать, или через молодых ребят, когда ты постепенно собираешь игроков и выстраиваешь команду. Но на это требуется время.

То, что наши игроки получили практику в КХЛ, — хороший задел на будущее. Посмотрим, кто из них близок к основному составу, кому надо будет поиграть в ВХЛ, а кого отдадим в аренду, как в этом году было с Дмитрием Костенко и Германом Точилкиным. Мы довольны тем, что ребята поиграли в «Куньлуне», получили обратную связь от китайского клуба. Возможно, в следующем сезоне будем повторять такую практику. Молодые игроки должны влиять на результат, давать что-то команде, приносить пользу. Если они будут приносить пользу — у них будет приоритет в составе. Они должны соответствовать уровню лиги», — приводит слова Беляева официальный сайт КХЛ.