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Журналист: сколько кубков должен выиграть Макдэвид, чтобы стать величайшим в истории?

Журналист: сколько кубков должен выиграть Макдэвид, чтобы стать величайшим в истории?
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Журналист Энди Стриклэнд на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о канадском нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде. Обозреватель задался несколькими важными вопросами относительно игры капитана «нефтяников».

«Сколько Кубков Стэнли должен выиграть Коннор Макдэвид, чтобы стать величайшим игроком всех времён? Что ему нужно сделать, чтобы считаться лучшим из когда-либо игравших?» — говорится в сообщении.

Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Макдэвид оформил дубль.

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