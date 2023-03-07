Тамбиев: что тут говорить, полтора полумомента! Беззубая атака и большинство

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Если говорить объективно, в атаке мы сегодня мало что создали. Полумоменты, мало в атаке. Кроме как терпели, оборонялись, дисциплина была на хорошем уровне, только одно удаление. Но без большинства тяжело нам. Три подряд было большинства, очень мало создали моментов.

Ну что тут говорить, полтора полумомента! Здесь обсуждать нечего, в атаке мы ничего не создали, Уфа была острее и заслуженно победила. Беззубо в атаке и большинство беззубое, если говорить откровенно. «Салават» в этой игре был поострее, помощнее. Мы терпели, оборонялись, но не более того. В плей-офф для победы этого мало. Надо создавать моменты в атаке и реализовывать большинство», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.