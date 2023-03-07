«Пожалуйста, зайдите в офис мистера Овечкина». NBC Sports — о голе «Лос-Анджелесу»

Пресс-служба NBC Sports Capitals в «Твиттере» отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 с «Лос-Анджелес Кингз». Форвард отметился броском из левого круга вбрасывания — так называемого «офиса Овечкина».
«Пожалуйста, зайдите в офис мистера Овечкина», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
- 7 марта 2023
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