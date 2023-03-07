Главный тренер «Салавата» прокомментировал победу над «Адмиралом» с минимальным счётом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» с минимальным счётом.

«Напряжённый матч, как и все матчи с «Адмиралом», как и все матчи плей-офф. Ребята молодцы, чётко отработали как в атаке, так и в обороне. Забили важный гол, закрыли вратаря, бросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу.

Чувствовалась нервозность в начале, шайба скакала. Но «Адмирал» делает так, чтобы шайба прыгала, хорошо использует свои «парашюты», после которых шайба всегда прыгает. Ребята молодцы, справились с этим. Вопросов по дисциплине к команде нет.

Ежову мало бросают, это непросто. А как Илья с этим справляется, вам лучше спросить у него. Не было сложного решения о том, кто сегодня должен сыграть в воротах.

Тройка Кадейкина с Хо-Сэнгом сегодня создавала моменты, и тройка Хмелевски с Алалыкиным и Кулёминым тоже выглядела неплохо. Это игра, ребята на льду принимают решения исходя из ситуации. Может, они где-то иногда и пытаются найти лишнюю передачу, но говорить им этого не делать? Это смешно. Игроки выходят и там принимают эти решения, бросать или отдавать. Это игра», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.