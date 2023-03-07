Тамбиев — о нуле голов «Адмирала»: исполнительское мастерство — или оно есть, или нет

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым».

«Исполнительское мастерство, этому не научить. Или оно у игроков есть, или нет. Где надо – отдать, где надо – бросить в касание, с ходу. У нас такие моменты сегодня были, но мы затягиваем с броском. Или мы не умеем бросать с ходу, или не хотим. Это плей-офф, игроки должны сделать правильные выводы. С такой беззубой игрой в атаке мы даже на гол не наработали.

Ноль голов, что можно положительного переносить на следующий матч? Вы хотите, чтобы я какими-то фразами отделывался дежурными? Я не буду ими отделываться. Говорю как есть — слабо в атаке, слабое большинство. Уфа сегодня была лучше в этих компонентах. Вы сами хоть какой момент помните? Два полумомента, ну, ребят… Я не буду говорить неправду. Говорю как есть. Посмотрим, что будет в Уфе. Из позитивного могу выделить только сумасшедшую атмосферу, спасибо болельщикам.

Мы сегодня не бегали и не двигались так, как бегали в третьем периоде прошлого матча. Не было свежести, хорошего движения. Эпизодами было, во втором периоде появлялось моментами. Не было резкости, быстроты, энергии в атаке. Всегда говорю — если игра не получается, надо бегать, тогда будут моменты. Сегодня движения не хватало», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.