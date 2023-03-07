Тамбиев: Уфа на гол наиграла, если не больше. Это «Салават», разные весовые категории

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о поражении в матче с «Салаватом Юлаевым».
«Самоотдача, терпели, не удалялись, старались играть системно. Могли сыграть 0:0, могли. Но, если честно, Уфа на гол в этом матче наработала, может, даже на больше. Что тут говорить, это «Салават Юлаев», это немного разные весовые категории.
Елисеев не играл, потому что дали отдохнуть. Хамидуллин в атаке? Если мы заявляем защитника нападающим, наверное, у нас не так всё хорошо в атаке, что тут ещё прокомментировать? Динар сегодня в атаке играл не так ярко, как в предыдущем третьем периоде и овертайме. Думали, что Динар внесёт энергию в звено к Берлёву и Чебыкину. Но Динар — защитник. Не был так заметен, как и вся команда в атаке», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 7 марта 2023
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