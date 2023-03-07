Фаворит драфта НХЛ: Овечкин близок к рекорду Гретцки по голам. Нельзя говорить «никогда»

Фаворит драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард ответил на вопрос о том, какой рекорд НХЛ, по его мнению, никогда не будет побит. Канадец также упомянул российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я думаю, что рекорд Уэйна Гретцки по очкам за карьеру (2857) сложно побить, но о некоторых рекордах нельзя говорить «никогда». Я имею в виду, что Алекс Овечкин близок к рекорду по количеству голов, но сейчас играет так много отличных игроков. Трудно сказать, что ни один из рекордов никогда не будет побит. Но я думаю, что если вы спросите кого-нибудь ещё, то они ответят, что достижение Гретцки по суммарному количеству очков, безусловно, одно из самых сложных», — приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.