Орлов — об уходе в «Бостон»: у меня было шоковое состояние, не ожидал, что меня обменяют

Российский защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов рассказал про свой обмен из «Вашингтон Кэпиталз» в стан «медведей».

«Не знал, что я только второй защитник после Расмуса Далина, который в этом сезоне удостоился звания первой звезды недели НХЛ. Перед тренировкой меня предупредил наш пиар-менеджер. Первый раз такое в моей карьере.

После обмена всё было эмоционально тяжело. Я не ожидал, что меня обменяют, всё-таки 11 лет провёл в «Вашингтоне», но понимал, что такое возможно. Когда ехал на игру с «Анахаймом», тренер позвонил, и я понял, что что-то не так. Тренер сказал, что ехать не надо, потому что меня могут обменять. Я поехал домой, ждал информации. Мне позвонил генменеджер и сказал, что я еду в «Бостон». У меня было шоковое состояние. Смешно, что только спустя два часа узнал, что еду туда со своим партнёром.

9 (3+6) очков в четырёх матчах, никогда не показывал такой статистики? Даже не знаю, как так складывает. «Бостон» — хорошая команда, всегда стараешься быть полезным команде. Но стараюсь не делать на этом акцент. Выхожу на каждую игру как на последнюю, потому что не знаю, что будет летом. Благодарен ребятам, что мне помогли быстро адаптироваться», — приводит слова Орлова Sport24.

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