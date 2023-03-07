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«Нефтехимик» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс», забив дважды в концовке третьего периода

«Нефтехимик» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс», забив дважды в концовке третьего периода
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В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева. Счёт в серии — 2-2.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки счёт в матче открыл Кирилл Петров с передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого. Спустя 38 секунд преимущество гостей удвоил Станислав Галиев с передачи Кирилла Адамчука. На седьмой минуте второго периода размочил счёт Рауль Якупов с передач Сергея Купцова и Михаила Сидорова. На 13-й минуте матча восстановил равенство в счёте Семён Кизимов с передачи Андрея Белозёрова.

На 16-й минуте третьего периода вывел хозяев вперёд Евгений Митякин с передачи Вячеслава Лещенко. В конце периода окончательный счёт установил Вячеслав Лещенко.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Петров (Шипачёв, Кагарлицкий) – 21:12 (5x5)   0:2 Галиев (Адамчук) – 21:50 (5x5)   1:2 Якупов (Купцов, Сидоров) – 26:37 (5x5)   2:2 Кизимов (Белозёров) – 32:32 (5x5)   3:2 Митякин (Лещенко) – 55:27 (5x4)   4:2 Лещенко (Попов) – 58:59 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

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