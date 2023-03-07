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«Локомотив» вывел из списка травмированных Коршкова. Форвард не играл с декабря 2022-го

«Локомотив» вывел из списка травмированных Коршкова. Форвард не играл с декабря 2022-го
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«Локомотив» вывел из списка травмированных нападающего Егора Коршкова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26-летний нападающий не играл за ярославцев с 8 декабря 2022 года. В 40 матчах прошедшей регулярки Коршков забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Воспитанник новосибирской «Сибири» за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 367 матчей, в которых набрал 151 (62+89) очко.

Егор Коршков является серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжных команд 2016 года. В Национальной хоккейной лиге нападающий провёл за «Торонто Мэйпл Лифс» один матч, в котором забросил шайбу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказывал о состоянии Коршкова.

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