«Локомотив» вывел из списка травмированных Коршкова. Форвард не играл с декабря 2022-го

«Локомотив» вывел из списка травмированных нападающего Егора Коршкова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26-летний нападающий не играл за ярославцев с 8 декабря 2022 года. В 40 матчах прошедшей регулярки Коршков забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.

Воспитанник новосибирской «Сибири» за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 367 матчей, в которых набрал 151 (62+89) очко.

Егор Коршков является серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжных команд 2016 года. В Национальной хоккейной лиге нападающий провёл за «Торонто Мэйпл Лифс» один матч, в котором забросил шайбу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказывал о состоянии Коршкова.