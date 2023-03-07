«Локомотив» вывел из списка травмированных Коршкова. Форвард не играл с декабря 2022-го
Поделиться
«Локомотив» вывел из списка травмированных нападающего Егора Коршкова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
26-летний нападающий не играл за ярославцев с 8 декабря 2022 года. В 40 матчах прошедшей регулярки Коршков забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 12 очков.
Воспитанник новосибирской «Сибири» за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге провёл 367 матчей, в которых набрал 151 (62+89) очко.
Егор Коршков является серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжных команд 2016 года. В Национальной хоккейной лиге нападающий провёл за «Торонто Мэйпл Лифс» один матч, в котором забросил шайбу.
Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказывал о состоянии Коршкова.
Новость по темеТренер «Локомотива» Никитин: Егор Коршков пока не готов играть
Комментарии
- 7 марта 2023
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
17:56
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:19
-
15:14
-
14:48
-
14:43
Партнерский контент