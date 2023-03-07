Билялетдинов проанализировал сенсационное поражение «Ак Барса» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:4).

«Мы так и предполагали, что игра будет непростая, и, собственно, готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые не позволили нам сыграть так, как мы должны были сыграть.

Надо будет разбираться, что произошло при 2:0, но в целом я повторюсь, что это были ошибки, которые не должны были быть допущены. Удаления в третьем периоде не были специальными. Здесь, конечно, надо играть аккуратнее. Особенно в такой ситуации. Какие тут могут быть меры – только объяснения. А какие могут быть ещё меры? Всё же на эмоциях. Он выбивал шайбу, случайно попадает в лицо сопернику. Бывает такое. Поэтому надо быть просто аккуратнее.

Нас превзошли в отдаче? Ну я же уже сказал, что простой игры и не должно было быть. Действительно соперник очень агрессивно играл, и это было видно. Мы старались играть в свою игру, повели в счёте, но дали шанс сопернику нам забить и переломить ход игры.

Мы зависим от первого звена? Ну вы знаете, что это действительно звено лидеров, там хорошие ребята, которые хорошо играют. Но соперник тоже под них готовится, и у нас есть другие звенья, которые должны забивать. Что касается пятиминутного большинства, то нам надо хорошо подумать над эффективностью и принять какие-то меры», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.