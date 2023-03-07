Леонтьев — о 2-2 в серии с «Ак Барсом»: это ещё не конец

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог встречи с казанским «Ак Барсом» (4:2) и рассказал о ключах к победе в сегодняшнем матче.

«Вернулись в серию, ребята – молодцы. Огромная поддержка болельщиков была, она нас очень вдохновляла. Полные трибуны – это всегда радует. Парни, конечно, красавцы – вытащили с 0:2, большинство соперника нейтрализовали. Что касается игры, то мы вытащили матч на воле к победе и характере. Только так и добываются такие тяжёлые победы. Но это ещё не конец – мы отдыхаем и двигаемся дальше», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.