«Может, они проходили мимо телевизора». Леонтьев — о скептиках «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы в матче с «Ак Барсом» (4:0) ответил скептикам команды, которые считали, что казанцы легко выиграют серию.
«Отыгрались с 0:2? Мы как-то и не подумали, что это был конец игры. Тем более там было только начало второго периода, впереди было много времени, никто не думал складывать оружие. Мы перед каждым ключевым матчем регулярного чемпионата и тем более плей-офф разбираем игру вратаря. Это приносит свои плоды. Нас, наверное, тоже разбирают.
Перед серией очень многие думали, что мы легко проиграем? Те, кто был в этом уверен, наверное, просмотрели регулярный чемпионат. Может, они не видели наши игры или проходили мимо телевизора. Посмотрите на плотность таблицы на Востоке, наивно было надеяться, что мы сложимся 0-4», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.
Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 7 марта 2023
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:44
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
18:56
-
18:39
-
18:22
-
17:56
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:19
-
15:14
-
14:48
-
14:43