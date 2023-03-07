«Может, они проходили мимо телевизора». Леонтьев — о скептиках «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после победы в матче с «Ак Барсом» (4:0) ответил скептикам команды, которые считали, что казанцы легко выиграют серию.

«Отыгрались с 0:2? Мы как-то и не подумали, что это был конец игры. Тем более там было только начало второго периода, впереди было много времени, никто не думал складывать оружие. Мы перед каждым ключевым матчем регулярного чемпионата и тем более плей-офф разбираем игру вратаря. Это приносит свои плоды. Нас, наверное, тоже разбирают.

Перед серией очень многие думали, что мы легко проиграем? Те, кто был в этом уверен, наверное, просмотрели регулярный чемпионат. Может, они не видели наши игры или проходили мимо телевизора. Посмотрите на плотность таблицы на Востоке, наивно было надеяться, что мы сложимся 0-4», — сказал Леонтьев на пресс-конференции.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.