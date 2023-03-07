Защитник «Нефтехимика» Хохлов: когда отыгрываешь два гола, у тебя крылья вырастают

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:2) и рассказал, благодаря чему нижнекамцы смогли отыграться с 0:2.

«Во-первых, хочется поздравить всех девушек с наступающим праздником! Также хочу поздравить команду с победой и поблагодарить болельщиков за атмосферу на стадионе. Мы обязаны были выигрывать – нас гнали вперёд полные трибуны, которые верили в команду даже при 0:2. Мы собрались и доказали, что готовы принять этот вызов. И до пропущенного гола играли неплохо, не могли найти ключ к воротам. Но смогли быстро забросить ответную шайбу и уйти на перерыв при равном счёте. Когда отыгрываешь два гола, у тебя крылья вырастают, и идёшь вперёд. Понимали, что опасно проигрывать два матча дома и ехать в Казань при счёте в серии 1-3. Нужно было забирать матч, хорошо, что получилось, ещё вернёмся в Нижнекамск», — цитирует Хохлова сайт КХЛ.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.