Форвард «Ак Барса» Галиев: после голов мы встали, а соперник полетел вперёд

Форвард «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги четвёртого матча серии 1/4 финала Востока с «Нефтехимиком» (2:4).
«Что произошло с «Ак Барсом» при счёте 2:0? Отошли от рисунка своей игры. Череда ошибок, потерь, за которые нас наказали.
«Ак Барс» уступил «Нефтехимику» в скорости? Наверное, если брать отрезок со второго периода, то да. В первом бились, боролись, забросили две шайбы. Потом встали, а соперник полетел вперёд на эмоциях.
С чем связана череда удалений у «Ак Барса» в третьем периоде? Не знаю, нужно посмотреть моменты с этими удалениями: специально или нет. Бывают моменты, когда ты играешь по шайбе, а она идёт вверх. Но, значит, так сегодня нам было суждено», — цитирует Галиева официальный сайт «Ак Барса».
Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.
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