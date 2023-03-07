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Вадим Шипачёв назвал ключевой фактор поражения «Ак Барса» от «Нефтехимика»

Вадим Шипачёв назвал ключевой фактор поражения «Ак Барса» от «Нефтехимика»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв назвал ключевой фактор в поражении от «Нефтехимика» (2:4).

«Хотели выиграть, повели 2:0, но упустили своё преимущество. Безобразная игра в большинстве, будем исправляться.

Какой момент можно назвать определяющим? Безобразную игру в большинстве. Только её. Нужно было реализовывать большой штраф? И до этого ребята заработали для нас большинство. Должны были выходить и забивать», — приводит слова Шипачёва официальный сайт казанского клуба.

Напомним, сегодняшний матч стал для Шипачёва 900-м в КХЛ. По этому показателю он стал вторым игроком в истории лиги.

Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Казани 9 марта и начнётся в 19:30 мск.

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