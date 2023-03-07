Борис Михайлов: если противник забивает пять, то ЦСКА должен забивать шесть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал об игре ЦСКА в серии с череповецкой «Северсталью».

«Если противник забивает пять, то ЦСКА должен забивать шесть. Почему вчера не забили шесть? Узнайте у главного тренера или штаба — почему они меньше забивают, а больше пропускают.

Завтра в четвёртом матче в серии ЦСКА обязан побеждать. Совет команде один — выходить и выигрывать», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Напомним, накануне череповецкий клуб одержал волевую победу над армейцами 5:3 и ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА пройдёт 8 марта. Команды сыграют в Череповце.

Ранее Михайлов заявил, что ждёт от ЦСКА завоевания Кубка Гагарина.