Борис Михайлов: если противник забивает пять, то ЦСКА должен забивать шесть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал об игре ЦСКА в серии с череповецкой «Северсталью».
«Если противник забивает пять, то ЦСКА должен забивать шесть. Почему вчера не забили шесть? Узнайте у главного тренера или штаба — почему они меньше забивают, а больше пропускают.
Завтра в четвёртом матче в серии ЦСКА обязан побеждать. Совет команде один — выходить и выигрывать», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
Напомним, накануне череповецкий клуб одержал волевую победу над армейцами 5:3 и ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Северсталью» и ЦСКА пройдёт 8 марта. Команды сыграют в Череповце.
Ранее Михайлов заявил, что ждёт от ЦСКА завоевания Кубка Гагарина.
- 7 марта 2023
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