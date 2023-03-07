КХЛ разъяснила отмену шайбы форварда СКА Яшкина в матче с минским «Динамо»

Континентальная хоккейная лига на своём сайте разъяснила отмену шайбы форварда СКА Дмитрия Яшкина в матче с минским «Динамо» (2:4).

«На 33-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды СКА Дмитрием Яшкиным №23, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на взятие ворот клюшкой, расположенной выше или ниже перекладины. В результате видеопросмотра определено — шайба была заброшена клюшкой, расположенной выше перекладины. Нет гола», — сказано в статье.

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Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск. Шестая игра пройдёт вновь в столице Беларуси 11 марта. Встреча запланирована на 17:00 мск.