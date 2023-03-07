Ротенберг подарил корреспондентке букет цветов после поражения от минского «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подарил журналистке цветы в преддверии 8 Марта после завершения интервью по окончании матча. Корреспондентка Анастасия Кондратенко пообщалась с наставником во флеш-интервью.
«Могли ли предположить, что так всё повернётся? Это плей-офф. Всего лишь одна игра. Готовимся к следующей игре. Родные стены нам помогут. Минск – замечательный город. Рады вернуться», — заявил Ротенберг.
После завершения интервью Ротенберг подарил девушке букет красных тюльпанов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Пятый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина между СКА и минским «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта и начнётся в 19:30 мск. Шестая игра пройдёт вновь в столице Беларуси 11 марта. Встреча запланирована на 17:00 мск.
- 7 марта 2023
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