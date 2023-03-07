Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал победу в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче со СКА (4:2).

«Понравилось, как сыграла наша команда, показала характер, боевой настрой. Понравилось, что после пропущенной шайбы не начали пятиться, продолжили работать, шайба Мартынова вселила в нас оптимизм. Важные голы от Соколова, Горбунова, гол Меркли — важная командная победа, сказал парням в раздевалке после игры, что все отработали отлично, нападающие, защитники, большинство, меньшинство Колосов провёл невероятный матч.

За счёт чего команда открыла второе дыхание? Началось с гола Мартынова в меньшинстве, его проход. То, как он выложился в этом моменте, вернул нас в игру. Через несколько минут получили возможность в большинстве, хороший бросок Соколова, потом хороший момент при переходе из обороны в атаку. Сыграли хладнокровно, так, как требовали от ребят: не расслабленно, но с холодной головой. Парни выполнили то, что от от них требовали, их внимание было направлено на выполнение тех задач, что вы поставили.

Голы от четырёх разных игроков? Не думаю, что тут какой-то секрет, в первом голе повезло с отскоком, второй гол — хороший бросок, третий гол — отскок от вратаря, четвёртый — в пустые ворота. Парни делают правильные вещи, создают вторые моменты, доводят шайбу до пятака, находят там моменты для гола. Очень важно, что СКА хорошо защищается, для нас важно было находить ключи, чтобы взломать их оборону, парни смогли это сделать, за это им благодарен», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.