Вудкрофт — о взятом тайм-ауте: надо было либо менять вратаря, либо брать перерыв

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал про тайм-аут в середине третьего периода матча со СКА (4:2).

«Тайм-аут в середине третьего периода? Подъехал судья и сказал, что у вратаря есть проблемы с амуницией, надо сделать, чтобы было в порядке. Надо было либо менять вратаря, либо взять тайм-аут: понимал, что в интересах команды было, чтобы Колосов продолжил игру. Наши администраторы быстро всё сделали, Колосов продолжил игру. Честно, ничего парням не говорил, так получилось.

Что нужно сделать «Динамо» в такой ситуации? Нам нужно сделать несколько вещей: чтобы парни выполняли то, что требуется, оставались на том же уровне в плане борьбы и работоспособности, оставались в моменте, в игре, не переживали ни о чём, играли спокойно, уверенно, с хладнокровием, наслаждались игрой, они очень много работали, чтобы оказаться здесь и сейчас. Всегда говорю им: парни, наслаждайтесь игрой и атмосферой на «Минск-Арене», играйте с той же самоотдачей и рвением, получайте удовольствие от игры», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.