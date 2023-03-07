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Монтгомери из «Бостона» — главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ

Монтгомери из «Бостона» — главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл предварительное голосование для определения кандидатов на «Джек Адамс Эворд». Приз вручается лучшему тренеру регулярного чемпионата. В опросе приняли участие 15 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по пять кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Джим Монтгомери из «Бостон Брюинз» с 75 баллами (15 первых мест) – главный претендент на приз лучшему тренеру НХЛ. На втором месте расположился Линди Рафф, тренирующий «Нью-Джерси Дэвилз» (47 баллов). Замкнул тройку лидеров Род Бриндамор из «Каролины Харрикейнз» с 21 баллом.

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 103 очка после 62 сыгранных встреч.

Ранее новичок «Бостона» Дмитрий Орлов рассказал, как отреагировал Александр Овечкин на его уход из «Вашингтон Кэпиталз».

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