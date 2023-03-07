Главный тренер «Витязя» Буцаев: едем в Ярославль и вернёмся сюда на шестой матч

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итог матча с «Локомотивом» (2:3 ОТ).

«Всегда неприятно проигрывать, тем более в таком матче. Благодарность ребятам за игру, за волю и характер. Тем и прекрасен хоккей, что такие матчи закаляют. Едем в Ярославль и вернёмся сюда на шестой матч. Нужно взять за основу то, как играли сегодня. Ругал ли Бусыгина за удаления? Нет. Нам показалось, что первое удаление было спорное. Получилось так, как получилось.

Любой команде нельзя давать вести в счёте, это всегда тяжело, тем более в плей-офф. Соперники уже друг друга изучили. Мы отталкивались от того, как мы будем играть. Во втором овертайме закончились силы? Очень много было вбрасываний в нашей зоне. Когда ты играешь на «точке» в своей зоне, то тратишь дополнительные силы, особенно если не выигрываешь вбрасывания. Приходится больше обороняться.

Что команда сказала вратарю Шикину? Мы сказали всей команде, не только Дмитрий играл. Все 22 человека, которые были в заявке, – они молодцы. Не считаю, что это детская ошибка Бусыгина в овертайме. Это большой опыт для парня, как и для многих ребят, которые проводят первый плей-офф в жизни. Он подставлял конёк не для того, чтобы забить в свои ворота, а для того, чтобы перехватить шайбу.

Шансы всегда есть. Любой будет цепляться. Снова повторю, что мы сюда вернёмся на шестой матч», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.